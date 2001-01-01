Добро пожаловать

Сразу хотим предупредить, этот сайт является электронной версией печатного литературно-художественного журнала «Пилигрим». Оригинальная версия издается в Омском Государственном Университете с 2001 года с периодичностью раз в полгода. Интересующиеся могут ознакомиться с историей создания «Пилигрима».

Основные отличия электронной версии от печатной:

1) На сайте вы можете увидеть больше материалов, чем в печатной версии. Случается так, что некоторые тексты по ряду соображений (вовсе не связанным с их литературными достоинствами, а, например, с избыточностью упоминаний одного автора, или по технически-политическим причинам) не попадают в бумажный вариант, а посему оседают здесь, на бескрайних просторах Интернета;

2) печатный вариант журнала богато иллюстрирован, чего не скажешь об электронном. Здесь приведены лишь голые тексты без всяких графических изысков. Это печальное обстоятельство продиктовано ограничением на размер сайта.

О том, как можно попасть на страницы «Пилигрима».

Мы, конечно, понимаем, что нарушаем правила сетевых журналов, но, соблюдая интересы читателей и спонсоров, мы предьявляем нашим авторам некоторые требования.

Можешь смело оправлять нам продукты своего духовного метаболизма, если ты:

— талантливо и интересно пишешь в строчку или столбик;

— находишься в том возрасте, первая часть которого оканчивается на —дцать;

— проживаешь в Омске и его окрестностях;

— учишься (работаешь, когда-то учился, работал, нужное подчеркнуть) в ОмГУ.

Впрочем, на пункты 3 и 4 утвердительно отвечать необязательно. Иногородним предоставляется общежитие: в журнале существует рубрика «Наши гости».

Пишите нам: piligrim@omsu.omskreg.ru.

Чисто технические претензии:

Проза объемом более сорока тысяч знаков (авторский лист), word-файл, и поэзия подборкой более 20-30 стихотворений свыше 300 строк на рассмотрение НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Давайте щадить наше и свое время. К тому же скромность украшает любого человека!!!

Как приобрести журнал

Журнал можно спросить по адресу пр. Мира 55-а, ОмГУ 2-ой корпус, к. 212.

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